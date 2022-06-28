Франция даст Украине значительное количество БТР и может поставить ракеты – министр

Франция поставит Украине значительное количество бронетранспортеров типа VAB и может дать украинцам противокорабельные ракеты. Об этом в интервью Le Parisien сообщил министр Вооруженных Сил Франции Себастьен Лекорню, передает CNN.

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"Чтобы быстро передвигаться в районах, которые находятся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа VAB, которые также имеют вооружение", – сказал он.

Министр не уточнил, когда Франция сможет поставить эти БТР. При этом он добавил, что Париж также изучает возможность поставки противокорабельных ракет Exocet французского производства.

СПРАВКА. VAB (аббревиатура – бронированная машина переднего края) – это колесный бронетранспортер и машина поддержки. Он был разработан в начале 1970-х годов французскими производителями Saviem и Renault и впервые использован в 1976 году.

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в Киеве о дополнительных поставках Украине самоходных гаубиц Caesar.

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Марк Сировой

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