Франция даст Украине значительное количество БТР и может поставить ракеты – министр
Франция поставит Украине значительное количество бронетранспортеров типа VAB и может дать украинцам противокорабельные ракеты. Об этом в интервью Le Parisien сообщил министр Вооруженных Сил Франции Себастьен Лекорню, передает CNN.
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"Чтобы быстро передвигаться в районах, которые находятся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа VAB, которые также имеют вооружение", – сказал он.
Министр не уточнил, когда Франция сможет поставить эти БТР. При этом он добавил, что Париж также изучает возможность поставки противокорабельных ракет Exocet французского производства.
- 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в Киеве о дополнительных поставках Украине самоходных гаубиц Caesar.
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