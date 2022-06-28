UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Франция даст Украине значительное количество БТР и может поставить ракеты – министр

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 11:26
Франция даст Украине значительное количество БТР и может поставить ракеты – министр - Фото
БТР VAB (фото - ЕРА)

Франция поставит Украине значительное количество бронетранспортеров типа VAB и может дать украинцам противокорабельные ракеты. Об этом в интервью Le Parisien сообщил министр Вооруженных Сил Франции Себастьен Лекорню, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Чтобы быстро передвигаться в районах, которые находятся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа VAB, которые также имеют вооружение",  – сказал он.

Министр не уточнил, когда Франция сможет поставить эти БТР. При этом он добавил, что Париж также изучает возможность поставки противокорабельных ракет Exocet французского производства.

СПРАВКА. VAB (аббревиатура – бронированная машина переднего края) – это колесный бронетранспортер и машина поддержки. Он был разработан в начале 1970-х годов французскими производителями Saviem и Renault и впервые использован в 1976 году.

Смотрите также: Минус два танка, две БМД и грузовик. САУ Caesar уже эффективно уничтожают оккупантов: фото

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
франция ракеты VAB бтр Exocet себастьен лекорню
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 