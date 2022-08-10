Украина может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут оружие — Марченко

Украина может отпраздновать победу в войне с Россией весной 2023 года, если получил необходимо вооружение от союзников. Такое мнение высказал в интервью РБК-Украина генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с РФ и недавно вернулся на южное направление.

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По его словам, если у Вооруженных Сил Украины будет то количество вооружений, которое пообещали союзники, то, возможно, весной 2023 года страна будет праздновать победу в войне.

Он отметил, что обещанный партнерами объем военной помощи передается маленькими партиями, что усложняет проведение наступательных операций. Марченко заявил, что после получения полного пакета помощи контрнаступательные действия ВСУ будут "очень быстрыми".

Генерал также подчеркнул, что переговоры с Россией нельзя вести путем сдачи каких-либо украинских территорий.

"Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет снова. Поэтому нам нужно отстоять всю территорию, нам нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять им ни одного клочка нашей земли", — резюмировал военачальник.

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Дмитрий Гриниченко

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