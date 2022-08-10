UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут оружие — Марченко

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 08:41
Украина может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут оружие — Марченко - Фото
Дмитрий Марченко (Фото: скриншот с видео)

Украина может отпраздновать победу в войне с Россией весной 2023 года, если получил необходимо вооружение от союзников. Такое мнение высказал в интервью РБК-Украина генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с РФ и недавно вернулся на южное направление.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, если у Вооруженных Сил Украины будет то количество вооружений, которое пообещали союзники, то, возможно, весной 2023 года страна будет праздновать победу в войне. 

Он отметил, что обещанный партнерами объем военной помощи передается маленькими партиями, что усложняет проведение наступательных операций. Марченко заявил, что после получения полного пакета помощи контрнаступательные действия ВСУ будут "очень быстрыми". 

Генерал также подчеркнул, что переговоры с Россией нельзя вести путем сдачи каких-либо украинских территорий. 

"Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет снова. Поэтому нам нужно отстоять всю территорию, нам нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять им ни одного клочка нашей земли", — резюмировал военачальник. 

Читайте также: Горячая фаза войны с Россией однозначно закончится до конца 2022 года — генерал Марченко

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
конец войны война Дмитрий Марченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 