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Горячая фаза войны с Россией однозначно закончится до конца 2022 года — генерал Марченко

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 13:19
Горячая фаза войны с Россией однозначно закончится до конца 2022 года — генерал Марченко - Фото
Дмитрий Ярош и Дмитрий Марченко в Николаеве (Фото: Дмитрий Марченко/Facebook)

Горячая фаза полномасштабной войны России против Украины однозначно закончится до конца года, долго продолжаться она не будет. Такое мнение высказал генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения в интервью Тарасу Березовцу. 

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По его словам, он не ждет ничего нового от россиян, которые снова хотят наступать на Николаев по тому же плану, что и в феврале-марте. 

"Я хочу всех успокоить, не надо их бояться, им страшнее, чем нам, они тоже боятся, надо оказывать сопротивление. Будем их бить и выгонять, это наша земля, мы никого не боимся и не будем никого сюда пускать", — заявил генерал.

Он обратился к российским оккупантам и призвал их сдаваться, "если они хотят жить".

"Очень редко берусь прогнозировать, но долго горячая фаза этой войны продолжаться не будет. Ни россияне, не мы не потянем. Именно горячая фаза закончится до конца года однозначно", — сказал Марченко.

Военачальник отметил, что возможное освобождение Херсонской области до наступления холодов зависит, в первую очередь, от предоставления оружия, которое Украине обещали партнеры.

"Когда мы будем знать, сколько нам дадут оружия, тогда можно делать какие-либо прогнозы на этот счет, пока это тяжело. Мы будем драться в любом случае, с западным оружием или без него, если будет надо, будем бить россиян вилами", — резюмировал он.

Читайте также: В Николаевскую область вернулся генерал Марченко. Ким рассказал, какие у него задачи 

Дмитрий Гриниченко
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война Дмитрий Марченко наступление ВСУ
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