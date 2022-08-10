Херсон будет освобожден быстро, жителям нужно подождать еще немного — генерал Марченко
Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с РФ и вернулся на южное направление, заявил, что Херсон будет вскоре освобожден от российских оккупантов. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
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По его словам, он не может сказать точных сроков и дат освобождения Херсона, но жителям областного центра стоит "немного потерпеть", так как "это будет не так долго, как все ожидают".
"Это будет быстро. Пусть еще немного продержатся. Мы о них не забываем, никто не отказывается от своего народа, мы придем им на помощь, но пусть подождут. В ближайшее время они все увидят и услышат", — сказал генерал.
Марченко отметил, что до конца года Украина может освободить Херсон и закончить активную фазу войны, после чего будут происходить локальные боевые действия.
Военачальник также заявил, что Крым будет освобождаться военным путем, в том числе и с уничтожением Крымского моста, чтобы лишить оккупантов возможности усиливать свои войска с территории России.
- Ранее Марченко рассказывал, что ВСУ будут бить россиян с двух сторон при освобождении Херсона.
- Он также выступал за разрушение Крымского моста, по которому оккупанты возят военную технику. По его словам, освобождение Крыма неизбежно.
- Генерал говорил, что для освобождения временно оккупированных Херсона и Снигиревки украинским военным необходимо иметь преимущество в силах и средствах один к трем.
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