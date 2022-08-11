Россия выставила около 137 000 военных для войны против Украины — Резников

Российские оккупанты выставили около 137 000 человек на войну против Украины, Силы обороны Украины составляют около миллиона человек, однако это не только Вооруженные Силы. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью Украинской правде.

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По его словам, по последним сводкам, россияне имеют от 111 до 115 батальонно-тактических групп в Украине, что приблизительно составляет 137 000 военных.

Он заявил, что Украина поставила в строй около миллиона человек, но это не только бойцы ВСУ, а и связисты, киберспециалисты, пограничники, полиция, Национальная гвардия, Служба Безопасности Украины и другие спецподразделения.

Министр напомнил, что совокупная протяженность вражеской границы и линии фронта в Украине составляет 2500 км — на всем этом участке растянуты Силы обороны.

"Нельзя этот миллион поставить на каком-то конкретном, наиболее опасном направлении и победить врага", — подчеркнул Резников в ответ на вопрос, почему при имеющемся превосходстве в живой силе над россиянами украинские войска иногда вынуждены отступать.

Он также сказал, что противник многократно превосходит ВСУ в количестве артиллерии, военной техники, авиации и снарядов.

"Их у россиян многократно, в 10-15 раз больше, чем у нас. Исторически у них стабильно миллионная армия была. Представьте себе, сколько они накопили на складах и арсеналах, и весь этот хлам они сейчас везут к нам", — резюмировал министр.

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Дмитрий Гриниченко

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