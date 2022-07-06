Данилов: Около миллиона украинцев получают боевой или военный опыт

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день около миллиона украинцев получают боевой или военный опыт. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, за четыре месяца полномасштабной войны России против Украины произошла максимальная милитаризация Украины, вместо так называемой демилитаризации, которой хотели добиться в РФ.

"Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями. План Путина идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит российское количество", — заявил Данилов.

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Дмитрий Гриниченко

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