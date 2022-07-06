UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: Около миллиона украинцев получают боевой или военный опыт

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 12:01
Данилов: Около миллиона украинцев получают боевой или военный опыт - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео Свобода слова на ICTV)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день около миллиона украинцев получают боевой или военный опыт. Об этом он написал в Twitter. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, за четыре месяца полномасштабной войны России против Украины произошла максимальная милитаризация Украины, вместо так называемой демилитаризации, которой хотели добиться в РФ. 

"Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями. План Путина идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит российское количество", — заявил Данилов.

Читайте также: Разрешение на выезд от военкомата. Омбудсмен раскритиковал норму для военнообязанных 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Алексей Данилов численность ВСУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 