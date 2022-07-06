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Разрешение на выезд от военкомата. Омбудсмен раскритиковал норму для военнообязанных

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 11:25
Разрешение на выезд от военкомата. Омбудсмен раскритиковал норму для военнообязанных - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал норму о запрете выезда военнообязанных за пределы областей без разрешения территориального центра комплектования. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, норма не предусматривает четкой регламентации относительно границ регионов, для выезда из которых нужно разрешение, а также цели такого выезда. Также он отметил, что указ не предусматривает экстренные ситуации для выезда — смерть, болезнь родных, срочные командировки и пр. 

"Разработчиками не учтена способность военкоматов, которые и до полномасштабной войны имели возможность принимать посетителей раз в неделю, на обработку обращений желающих получить соответствующие разрешения", — написал Лубинец.

Омбудсмен заявил, что норма "может содержать реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины, в частности, на свободу перемещения и на труд", а также несет коррупционные риски.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "вмешаться в ситуацию для неотложного ее решения". 

Читайте также: Разрешение на выезд. Зеленский попросил Генштаб не принимать без него "подобных решений"

Дмитрий Гриниченко
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мобилизация генштаб военкоматы Дмитрий Лубинец
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