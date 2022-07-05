Запрет на выезд. Разрешение нужно только для выезда за пределы области — Генштаб

Если военнобязанный перемещается в пределах одной области, на которую распространяется юрисдикция одного руководителя территориального центра комплектования, разрешение на перемещение в военкомате брать не нужно. Об этом в эфире телемарафона сказал полковник Генштаба ВСУ Александр Клысь.

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Он пояснил, что указанная норма не новая. Согласно ряду законов, "на руководителя территориального центра комплектования возлагается норма, согласно которой он в условиях действия правового режима военного положения, проведения мобилизации дает разрешение на выезд за пределы территории проживания, нахождения или нахождения на учете".

По словам Клыся, эта норма действует с момента введения военного положения. Но в виду того, что с начала вторжения многие люди вынуждены были переехать, эта норма не применялась.

На прямой вопрос, будут ли на границах областей проверять наличие таких разрешений, представитель Генштаба ответил: "Если человек перемещается в пределах одной области, на которую распространяется юрисдикция одного руководителя ТЦК, не нужно (брать разрешение. – ред.). Если в пределах Киева и Киевской области, то тоже не нужно. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить там свои какие-то данные и получить такое разрешение".

По словам Клыся, "преимущественно это (необходимость получать разрешение на выезд из области. – ред.) касается военнообязанных".

Срок действия разрешения — 30 суток. При необходимости можно получить еще одно разрешение, сказал военный.

Вадим Ребрина

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