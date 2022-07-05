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Запрет на выезд без разрешения военкомата: в Генштабе разъяснили норму закона

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 12:55
Запрет на выезд без разрешения военкомата: в Генштабе разъяснили норму закона - Фото
Фото - ГПСУ

В Генштабе разъяснили информацию о запрете на выезд за пределы места пребывания для призывников, военнообязанных и резервистов без разрешения военкомата.

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Как подчеркнули в Генштабе, запрет предусматривается нормой закона о воинской обязанности и воинской службе, который действует с 1992 года. В военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Чтобы упорядочить учет перемещенных лиц, Генштаб разработал порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на учете территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства с момента объявления мобилизации и в военное время.

Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, которые систематически пересекают админграницы по службе или личной необходимости.

"Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиям военного положения и ведению войны", – сказано в сообщении Генштаба.

  • Вчера Запорожская областная военная администрация сообщила, что военнообязанные должны получить разрешение для выезда за пределы мест пребывания. Документ на выезд могут получить только определенные категории граждан.

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Оксана Житнюк
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