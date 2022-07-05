Залужный: Для выезда за пределы своих районов и областей нужно разрешение военкомата

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для выезда за пределы своих районов и областей нужно разрешение территориального центра комплектования . Об этом он сообщил в Telegram.

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Он обратился к призывникам и военнообязанным и призвал их встать или возобновиться на военном учете.

"Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК", — заявил главком ВСУ.

Залужный отметил, что "никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось".

Он также опубликовал порядок получения разрешения, которое можно посмотреть по ссылке.

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Дмитрий Гриниченко

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