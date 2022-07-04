Минобороны опровергло российскую ложь о "принудительной мобилизации женщин в Украине"

За все годы войны России против Украины в Вооруженные Силы Украины принудительно не мобилизовали ни одной женщины. Так в Facebook ответила на фейк российских СМИ о мобилизации женщин заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Этот фейк подхватили у нас. Да, это тема, которая даст много просмотров, но не надо на этом спекулировать во время войны", – призвала она СМИ и украинцев в соцсетях и не только.

На самом деле, подчеркнула заместитель Алексея Резникова:

- с 24 февраля ни одной женщины принудительно не мобилизовали в армию, как и прежде – с 2014 года;

- сейчас в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин;

- никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет, и сейчас такие ограничения не планируются.

В конце июня глава Минцифры Федоров заявил, что его ведомство не разрабатывает и не планирует рассылку повесток в армию через Дию, назвав такие слухи фейками российских СМИ.

Также в июне армия Беларуси начала учения недалеко от границ Украины: ранее настолько масштабных учений в приграничной Гомельской области не было.

В эти дни в Беларуси военкоматы проверяют возможность проведения мобилизации: массово вызывают людей.

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Евгений Пилипенко

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