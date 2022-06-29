В Беларуси военные комиссариаты проверяют возможность проведения мобилизации – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военные комиссариаты Беларуси проводят проверку приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

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В Северском направлении враг продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, агрессор совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Луговка Сумской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Угроеды.

На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушеваха и Довгенькое. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Гусаровки.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли.

На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции украинских войск из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от села Видродження. Пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника украинские воины обезвредили недалеко от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенка и Гуляйпольское. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехово и Щербаков.

На Южнобужском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.

Также в Генштабе сообщили, что отдельные подразделения вооруженных сил РФ, выведенные на восстановление боеспособности с территории Украины, не могут своевременно доукомплектовать подразделения из-за нежелания личного состава участвовать в войне против Украины. Личный состав, отказавшийся от участия в войне, увольняют, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности.

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Вадим Ребрина

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