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Идет проверка боеготовности армии Беларуси – данные Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 07:17
Идет проверка боеготовности армии Беларуси – данные Генштаба - Фото
Фото: МО Беларуси

По данным разведки Вооруженных Сил Украины, на Волынском и Полесском направлениях на территории Беларуси происходит проверка боеготовности ее вооруженных сил. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб.

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С 28 июня по 16 июля в Гомельской области запланированы военные сборы военнообязанных, уточняют украинские военные.

Там, вероятно, будут отработаны "вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевого слаживания, а также организация охраны и обороны объектов".

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Генштаб, как и прежде, напомнил: никуда не делась и сохраняется угроза авиа- и ракетных ударов с территории Беларуси по Украине.

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Евгений Пилипенко
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