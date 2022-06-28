Ночью и вечером 25 июня российские самолеты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины из воздушного пространства Беларуси. Медиа-проект Беларускі Гаюн смонтировал перехват переговоров экипажей самолетов.

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Перехват переговоров указывает на хронологию ракетных обстрелов Украины 25 июня 2022 года начиная с 3.45 утра, а также на точки взлета самолетов и районы запуска ракет.

По данным проекта, Россия задействовала бомбардировщики Ту-22М3, которые вылетали с военного аэродрома "Шайковка" Калужской области, и истребители Су-34 и Су-35, которые взлетали с военного аэродрома "Сеща" Брянской области.

Находясь над территорией Беларуси, самолеты наносили удары по Львовской, Житомирской, Черниговской и Киевской областям Украины, предположительно, ракетами Х-32 и Х-59МК.

25 июня в Главном управлении разведки Минобороны завили, что стратегическая авиация России впервые нанесла авиационный удар по Украине непосредственно с территории Беларуси, и что это может быть частью провокации для втягивания Минска в войну как прямого участника.

Сергей Бережной

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