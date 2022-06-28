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"Отработали штатно, условия записаны": Как пилоты РФ запускали ракеты по Украине – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 17:33
Перехват переговоров пилотов российских самолетов 25 июня
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Ночью и вечером 25 июня российские самолеты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины из воздушного пространства Беларуси. Медиа-проект Беларускі Гаюн смонтировал перехват переговоров экипажей самолетов.

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Перехват переговоров указывает на хронологию ракетных обстрелов Украины 25 июня 2022 года начиная с 3.45 утра, а также на точки взлета самолетов и районы запуска ракет.

По данным проекта, Россия задействовала бомбардировщики Ту-22М3, которые вылетали с военного аэродрома "Шайковка" Калужской области, и истребители Су-34 и Су-35, которые взлетали с военного аэродрома "Сеща" Брянской области. 

Находясь над территорией Беларуси, самолеты наносили удары по Львовской, Житомирской, Черниговской и Киевской областям Украины, предположительно, ракетами Х-32 и Х-59МК.  

Сергей Бережной
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беларусь ракетный удар перехват военные самолеты РФ
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