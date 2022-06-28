Беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что ответственность за военную агрессию и, в частности, использование территории Беларуси для атак против Украины должен нести диктатор Александр Лукашенко и его окружение, "а не весь беларуский народ". Об этом она сказала в своем видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому, призвав его уважать право беларусов "быть самими собой".

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"Российские ракеты снова летят с территории Беларуси в Украину. И беларусы, как и украинцы, понимают, какие два диктатора стоят за этим. Но это не означает, что мы не чувствуем личной боли за Киев, Харьков и Кременчуг", – сказала Тихановская.

По ее мнению, без свободной Украины не будет свободной Беларуси, а без свободной Беларуси не будет безопасности в Украине и регионе.

Тихановская согласилась с президентом Зеленским в том, что российские власти пытаются посеять вражду между украинским и беларуским народами. Она выразила уверенность в том, что все ответственные за военную агрессию против Украины, за использование белорусской территории в качестве полигонов для российской техники понесут справедливую ответственность.

"И это будет Лукашенко и его приспешники, а не весь белорусский народ", – сказала Тихановская.

Она заявила, что сейчас интересы украинского и беларуского народов совпадают, "потому что оба наших народа хотят вернуть мирную жизнь, избавиться от российской оккупации и окончательно победить диктатуру как явление".

"Наши народы сейчас поддерживают друг друга. И задача политиков – помочь им в этом, не разъединить в спорах, потому что это будет способствовать только врагу", – сказала Тихановская.

"Беларусы сделают все возможное, чтобы помочь Украине. Нам ничего не нужно в ответ, кроме уважения нашего пути, уважения нашего опыта и нашего права быть самими собой – белорусами", – добавила оппозиционерка.

В завершение она упрекнула Зеленского в том, что, обращаясь к беларусам, он перешел на русский язык. Сама Тихановская озвучила свое обращение на беларуском.

"Президент Зеленский, вы сказали, что большинство беларусов за Украину. И это действительно так. Мы понимаем друг друга так, как никогда раньше. И поэтому в следующий раз, обращаясь к белорусам, вы можете не переходить с украинского на русский язык", – сказала она.

26 июня Зеленский заявил об угрозе нападения на Украину со стороны Беларуси. Он сказал, что Кремль вовлекает беларусов в войну, и выразил надежду, что беларусы докажут, что они не рабы и не пушечное мясо и откажутся воевать на стороне России.

Вадим Ребрина

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