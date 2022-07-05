Президент Владимир Зеленский пообещал разобраться с "решением" Генштаба ВСУ о необходимости военнообязанным получать разрешение на выезд из области. Он попросил Генштаб в дальнейшем не принимать без него подобных решений. Об этом президент сказал в своем новом видеообращении.
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"Сегодня в обществе было много споров по решению Генштаба Вооруженных Сил Украины об утверждении порядка получения каких-то разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и даже возмущение в обществе", – сказал Зеленский.
Он сообщил, что поручил министру обороны, начальнику Генштаба, Главнокомандующему ВСУ доложить ему все детали во время завтрашнего очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.
"Я обещаю народу разобраться с этим. И прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", – сказал президент.
- Ранее в Генштабе разъяснили информацию о запрете на выезд за пределы места пребывания для призывников, военнообязанных и резервистов без разрешения военкомата.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для выезда за пределы своих районов и областей нужно разрешение территориального центра комплектования.
- Полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь заявил, что, если военнообязанный перемещается в пределах одной области, на которую распространяется юрисдикция одного руководителя территориального центра комплектования, разрешение на перемещение в военкомате брать не нужно.
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