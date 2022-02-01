Украина может мобилизовать 2,5 млн человек, Россия получит ответ при вторжении – Данилов

Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае нового вторжения России. Об этом в интервью Associated Press заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Они столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем поставить под штык от 2 до 2,5 миллиона человек", – сказал он.

Данилов добавил, что более 420 000 украинцев получили боевой опыт на Донбассе, а свыше 1 млн – имеют охотничьи лицензии.

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Секретарь СНБО отметил, что Россия собрала у границ Украины около 120 000 военных и провокация возможна в любой момент. Однако он отметил: для крупного вторжения им потребуется масштабная подготовка.

"Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся", – сказал он.

Данилов также выразил сожаление из-за отзыва из Украины некоторых западных дипломатов и членов их семей. Он сказал, что этот шаг был "неприятным" и "мы не думаем, что прямо сейчас есть угроза".

Секретарь СНБО также отметил, что нельзя допускать паники в стране, ведь паника – это "сестра поражения", и при ней сложно держать под контролем экономическую ситуацию.

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Марк Сировой

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