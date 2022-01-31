Данилов: Выполнение минских соглашений означает разрушение Украины, нужен новый договор

Выполнение Украиной минских соглашений в их нынешнем виде приведет к разрушению страны, необходимо подписать новый документ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью AP.

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Данилов подчеркнул, что необходимо пересмотреть мирное соглашение 2015 года, подписанное в Минске, которое требует от Украины предоставления широкой автономии оккупированному гибридной армией России Донбассу и амнистии боевикам.

"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны, – сказал Данилов. – Когда их только подписали под дулом русских пушек – а немцы и французы смотрели – всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно".

Данилов предостерег Запад от давления на Украину для выполнения минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность.

"Если они будут настаивать на выполнении минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны, – сказал секретарь СНБО. – Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это".

Данилов заявил, что если Украина выполнит навязанные ей условия, это позволит России потребовать отмены западных санкций, которые зависят от прогресса в выполнении минских соглашений.

Секретарь СНБО призвал к переговорам по новому документу, который можно было бы реально реализовать.

Он добавил, что новый договор должен "заставить Путина просто отвести свои войска и танки".

В сентябре 2021-го американский дипломат Александр Вершбоу заявил, что администрация США понимает: нужна некоторая модификация "Минска", чтобы он действительно мог привести к подвижкам в направлении устойчивого мира.

26 января 2022-го состоялась встреча советников глав стран-участниц нормандского формата, на которой стороны договорились о режиме прекращения огня на Донбассе и о проведении следующей встрече через две недели.

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Наталия Медведева

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