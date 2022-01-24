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"Давайте подождем". Данилов исключил деоккупацию Донбасса и Крыма военным путем

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 20:45
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Секретарь Совета безопасности и нацобороны Алексей Данилов уверен, что Украина обязательно вернет контроль над временно оккупированными территориями, но призвал "подождать", так как "рано или поздно все заканчивается". Во время брифинга по итогам сегодняшнего заседания СНБО он заявил, что военным путем Украина не будет возвращать захваченные Россией территории.

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Данилову напомнили, что в феврале депутаты нелегитимной Госдумы рассмотрят обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "признать" оккупированные территории Донбасса, и задали вопрос, считает ли он реалистичным такой сценарий.

Он ответил, что "ничему не может удивляться", но вопрос в том, как это воспримут в мире и в Украине.

Данилов заявил, что оккупированные территории Донбасса – это украинская земля, и мы ее вернем, это лишь вопрос времени. Однако секретарь СНБО исключил военный способ деоккупации.

"Мы не можем, потому что мы ответственные люди. Погибнет гражданское население. При всем том, что мы являемся патриотами, мы должны быть еще и гуманистами. Это дети, женщины, старые люди. Мы не можем взять на себя такой грех… Давайте подождем. Рано или поздно все заканчивается", – сказал Данилов.

Он добавил, что "правда всегда побеждает, а правда на нашей стороне", и "это наша земля", и она вернется под контроль Украины – не только Донецкая и Луганская области, но и Крым.

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Оксана Житнюк
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