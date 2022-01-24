Половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения РФ зимой-весной – опрос КМИС

Почти половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения России в Украину зимой или весной этого года, а 39,1% склоняются к тому, что нападения не будет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января.

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Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у опроса был заказчик, но назвать его он не может.

Украинцев спросили: стоит ли, по их мнению, воспринимать скопление российских войск у границ Украины как реальную угрозу вторжения РФ зимой-весной 2022 года.

Социологи получили такие результаты:

→ 48,1% – да, угроза является реальной;

→ 39,1% – нет, вторжения не будет.

Еще 12,8% опрошенных затруднились ответить.

Социологи отмечают, что по сравнению с серединой декабря 2021-го ситуация практически не изменилась.

Также украинцев спросили: достаточно ли дипломатических и оборонных усилий прилагает украинская власть для предотвращения полномасштабного вторжения РФ:

→ 29,2% – достаточно;

→ 56,5% – недостаточно.

Еще 14,3% затруднились ответить.

Опрос проводился 20-21 января по телефону среди 1205 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 3,2%.

Российский опрос в ноябре 2021 года показал, что почти 40% россиян считают, что обострение на востоке Украины может перерасти в полномасштабную войну с РФ. Еще 3% убеждены, что это неизбежно.

В Украине больше всего тех, кто заявил о готовности сопротивляться агрессору, среди избирателей партий Сила и честь и Европейская солидарность. Такие данные показал опрос КМИС.

Опрос Центра Разумкова в конце ноября показал, что почти 50% украинцев не верят, что Зеленский способен деоккупировать Крым и Донбасс.

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Оксана Житнюк

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