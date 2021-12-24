50% украинцев не верят, что Зеленский может вернуть Крым и Донбасс: опрос Центра Разумкова

Более 40% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский не делает вообще ничего или практически ничего, чтобы вернуть Крым и ОРДЛО под контроль Украины. Также почти 50% украинцев не верят, что Зеленский способен деоккупировать эти территории. Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова, проведенного по заказу канала Еспресо (99% принадлежат Людмиле Княжицкой, жене депутата от Евросолидарности Николая Княжицкого, еще 1% – экс-нардепу от БПП Вадиму Денисенко).

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Украинцев спросили, делает ли что-то Зеленский, чтобы обеспечить мир в Украине и вернуть оккупированную часть Донбасса и захваченный Россией Крым:

→ 13,6% – делает все возможное;

→ 41,1% – что-то делает, но недостаточно;

→ 40,2% – ничего или почти ничего не делает.

Также социологи задали вопрос, способен ли Зеленский, по их мнению, вернуть оккупированные территории под контроль Украины:

→ 13% – способен сделать все, что есть в рамках его полномочий;

→ 29,1% – способен что-то сделать, но не все, что для этого нужно;

→ 49,6% – совершенно не способен.

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С 24 ноября по 1 декабря на дому было опрошено 2005 украинцев старше 18 лет по всей стране, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность – не более 2,3%.

1 декабря 2021-го во время ежегодного послания к Раде Зеленский заявил, что Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем.

10 декабря Зеленский сказал в интервью, что сейчас вопроса всеукраинского референдума о статусе оккупированных территорий Донбасса в повестке дня нет, но он не исключает его проведения в будущем.

21 декабря Зеленский подтвердил свою готовность к прямым переговорам с Путиным: "Я считаю, мы должны делать все, чтобы строить новые форматы встреч".

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Оксана Житнюк

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