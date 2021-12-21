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Зеленский о целесообразности прямых переговоров с РФ: Путин не бог, чтобы в него верить

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 20:09
Зеленский о целесообразности прямых переговоров с РФ: Путин не бог, чтобы в него верить - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин для него не бог, чтобы в него верить или нет. Об этом он сказал журналистам в ответ на вопрос о том, верит ли он в переговоры с лидером страны-агрессора с учетом нынешних реалий.

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У Зеленского спросили, продолжает ли он верить в целесообразность возможной личной встречи с Путиным после требований РФ от НАТО о "гарантиях безопасности", после продолжающихся обвинений в сторону Украины в якобы невыполнении минских соглашений и после незаконной раздачи паспортов РФ на оккупированных территориях.

"Президент РФ для меня не бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, мы должны делать все, чтобы строить новые форматы встреч", – сказал Зеленский.

По его словам, новые форматы не предусматривают отмены нормандского, и может удастся выйти на двустороннюю или трехстороннюю встречу в рамках уже другого формата.

Отвечая на уточняющий вопрос, Зеленский сказал, что с Путиным у него сейчас нет никакого общения, и никто никому не звонит.

"Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Даже когда они говорят о выполнении этапов минского процесса. Мы не просто говорим – мы готовы выполнять. Мы даже написали 10 шагов, как очень просто выполнить сложный документ", – сказал Зеленский.

Он объяснил, что речь идет о неком плане выполнения минских соглашений с сохранением нормандского формата и вовлечением США. Этот план, по словам президента, был передан лидеру США Джо Байдену, российской стороне, Франции и Германии.

"Мы постоянно готовим разные предложения, чтобы нас не упрекали, что мы не хотим (выполнять минские соглашения, – ред.)", – сказал Зеленский, добавив, что "мы готовы и мы не боимся" встречи с РФ в любом формате.

    • Через несколько дней Байден созвонился с Зеленским. Глава ОП Андрей Ермак после разговора лидеров Украины и США заявил, что Штаты решили быть активным участником мирных переговоров по Донбассу.
    • В Евросоюзе заявили, что Россия завела в тупик нормандский и минский переговорные процессы по урегулированию конфликта на Донбассе. Тем временем в РФ продолжают винить во всем Украину, а Лавров заявил, что "надо заставлять" Киев выполнять договоренности.

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    Оксана Житнюк
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