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Лавров заявил, что Украину "надо заставлять" выполнять минские соглашения

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 20:47
Лавров заявил, что Украину
Сергей Лавров (Фото: Ennio Leanza/EPA)

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украину "надо заставлять" выполнять минские договоренности. Об этом он сказал, отвечая на вопрос программы "Москва. Кремль. Путин" 5 декабря.

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"Ну, если ее (Украину, – ред.) оставить наедине с собой и со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять", – заявил Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что якобы "именно для этого и был создан нормандский формат", однако Берлин и Париж "пока манкируют своими обязательствами".

"Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", – добавил Лавров.

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СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" минских соглашений. Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом. В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины: возможно новое вторжение.
  • 13 октября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что готов ко встрече в нормандском формате, но в России ее всячески избегают. В Германии сообщили, что встреча глав МИД должна состояться как можно скорее.
  • Лавров заявил, что Россия "все чаще сталкивается с искажением ее позиции и роли" в конфликте на Донбассе, и 17 ноября опубликовал переписку с Жан-Ивом ле Дрианом и Хайко Маасом.
  • Во Франции заявили, что этот поступок противоречит дипломатическим правилам и обычаям. Также в МИД Франции заявили, что Россия отказалась участвовать во встрече в нормандском формате и призвали РФ вернуться за стол переговоров. О тупике нормандского формата из-за позиции Кремля заявила также посол Германии.
  • 9 ноября МИД Франции обвинил во лжи Лаврова, который утверждал, что Франция и Германия не ответили на предложения РФ о встрече в нормандском формате.
  • 2 декабря Верховная Рада в рамках выполнения минских соглашений продлила действие закона об особом статусе ОРДЛО.

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Оксана Житнюк
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