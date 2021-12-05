Лавров заявил, что Украину "надо заставлять" выполнять минские соглашения
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украину "надо заставлять" выполнять минские договоренности. Об этом он сказал, отвечая на вопрос программы "Москва. Кремль. Путин" 5 декабря.
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"Ну, если ее (Украину, – ред.) оставить наедине с собой и со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять", – заявил Лавров.
Глава МИД РФ также добавил, что якобы "именно для этого и был создан нормандский формат", однако Берлин и Париж "пока манкируют своими обязательствами".
"Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", – добавил Лавров.
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- 13 октября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что готов ко встрече в нормандском формате, но в России ее всячески избегают. В Германии сообщили, что встреча глав МИД должна состояться как можно скорее.
- Лавров заявил, что Россия "все чаще сталкивается с искажением ее позиции и роли" в конфликте на Донбассе, и 17 ноября опубликовал переписку с Жан-Ивом ле Дрианом и Хайко Маасом.
- Во Франции заявили, что этот поступок противоречит дипломатическим правилам и обычаям. Также в МИД Франции заявили, что Россия отказалась участвовать во встрече в нормандском формате и призвали РФ вернуться за стол переговоров. О тупике нормандского формата из-за позиции Кремля заявила также посол Германии.
- 9 ноября МИД Франции обвинил во лжи Лаврова, который утверждал, что Франция и Германия не ответили на предложения РФ о встрече в нормандском формате.
- 2 декабря Верховная Рада в рамках выполнения минских соглашений продлила действие закона об особом статусе ОРДЛО.
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