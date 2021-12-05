Лавров заявил, что Украину "надо заставлять" выполнять минские соглашения

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украину "надо заставлять" выполнять минские договоренности. Об этом он сказал, отвечая на вопрос программы "Москва. Кремль. Путин" 5 декабря.

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"Ну, если ее (Украину, – ред.) оставить наедине с собой и со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять", – заявил Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что якобы "именно для этого и был создан нормандский формат", однако Берлин и Париж "пока манкируют своими обязательствами".

"Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", – добавил Лавров.

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Оксана Житнюк

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