Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО: кто как голосовал

Сегодня, 2 декабря, Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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"За" проголосовали 317 депутатов, против – 21, девять воздержались.

Посмотреть кто и как голосовал можно по ссылке.

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (временно оккупированные Россией районы Донбасса, — ред.) продлено до 31 декабря 2022 года.

В пояснительной записке сказано, что продление срока "дает дополнительные возможности для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН".

СПРАВКА. Закон об особом статусе был принят в 2014 году и предусматривал проведение местных выборов на Донбассе осенью того же года. Однако выборы провести не удалось. В 2015 году парламент добавил в закон норму, согласно которой выборы в ОРДЛО могут состоятся только после полного вывода незаконных вооруженных формирований. А сами выборы должны соответствовать стандартам ОБСЕ. Если эти условия будут выполнены, то, согласно закону, избранные органы власти на Донбассе получат расширенные полномочия, в том числе по созданию народной милиции.

18 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО до конца 2020 года.

В июле 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что подготовлен новый проект закона об особом статусе с имплементированной формулой Штайнмайера.

В декабре 2020 года Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Яна Катасонова

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