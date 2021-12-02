UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО: кто как голосовал

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 13:35
Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО: кто как голосовал - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Сегодня, 2 декабря, Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За" проголосовали 317 депутатов, против – 21, девять воздержались.

Скриншот видео телеканала Рада

Посмотреть кто и как голосовал можно по ссылке.

Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО: кто как голосовал

Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО: кто как голосовал

Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО: кто как голосовал

Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО: кто как голосовал

Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО: кто как голосовал

Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО: кто как голосовал

Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО: кто как голосовал

Рада продлила на год действие закона об особом статусе ОРДЛО: кто как голосовал

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (временно оккупированные Россией районы Донбасса, — ред.) продлено до 31 декабря 2022 года.

В пояснительной записке сказано, что продление срока "дает дополнительные возможности для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН".

СПРАВКА. Закон об особом статусе был принят в 2014 году и предусматривал проведение местных выборов на Донбассе осенью того же года. Однако выборы провести не удалось. В 2015 году парламент добавил в закон норму, согласно которой выборы в ОРДЛО могут состоятся только после полного вывода незаконных вооруженных формирований. А сами выборы должны соответствовать стандартам ОБСЕ. Если эти условия будут выполнены, то, согласно закону, избранные органы власти на Донбассе получат расширенные полномочия, в том числе по созданию народной милиции.

    • 18 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО до конца 2020 года.
    • В июле 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что подготовлен новый проект закона об особом статусе с имплементированной формулой Штайнмайера.
    • В декабре 2020 года Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

    Читайте также: Особый статус Донбасса продлен на год. Что это значит и как повлияет на переговоры с РФ

    Яна Катасонова
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    верховная рада война Донбасс ордло особый статус
    Еще по теме
    Вакансии
    Больше вакансий
    Графічний дизайнер (рівень middle)
    Киев ЛІГА.net
    Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
    Киев ЛІГА.net
    DevOps з досвідом роботи від 3х років
    Киев Semantrum
    Керівник відділу контенту
    Киев Semantrum
    Керівник служби охорони
    Киев Група Компаній ЛІГА
    Разместить вакансию

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     