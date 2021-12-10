Россия завела минский и нормандский форматы в тупик – ЕС

Россия завела в тупик нормандский и минский переговорные процессы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном на заседании постоянного Совета ОБСЕ, передает Укринформ.

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"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствование проведению очередной встречи в нормандском формате приводит в тупик в этих переговорных форматах", – говорится в заявлении.

ЕС сожалеет из-за нереализации итогов последнего нормандского саммита, который прошел в декабре 2019-го в Париже. В Евросоюзе отмечают, что хоть необходимые договоренности и были достигнуты в Минской ТКГ на техническом уровне, они блокируются на уровне политическом.

Также в ЕС сожалеют из-за того, что 2-3 декабря на министерском совете ОБСЕ Россия в очередной раз не участвовала в переговорах о декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине.

Кроме того, в ЕС обеспокоены из-за ухудшения ситуации на Донбассе, резко участившихся нарушений режима тишины и наращивания сил РФ возле границ Украины.

Евросоюз считает неприемлемым любое угрожающее и дестабилизирующие поведение, а потому призывает Россию снизить напряженность и придерживаться механизмов Венского документа о прозрачности перемещения сил.

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Марк Сировой

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