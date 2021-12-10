UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия завела минский и нормандский форматы в тупик – ЕС

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 11:46
Россия завела минский и нормандский форматы в тупик – ЕС - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Россия завела в тупик нормандский и минский переговорные процессы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном на заседании постоянного Совета ОБСЕ, передает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствование проведению очередной встречи в нормандском формате приводит в тупик в этих переговорных форматах", – говорится в заявлении.

ЕС сожалеет из-за нереализации итогов последнего нормандского саммита, который прошел в декабре 2019-го в Париже. В Евросоюзе отмечают, что хоть необходимые договоренности и были достигнуты в Минской ТКГ на техническом уровне, они блокируются на уровне политическом.

Также в ЕС сожалеют из-за того, что 2-3 декабря на министерском совете ОБСЕ Россия в очередной раз не участвовала в переговорах о декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине.

Кроме того, в ЕС обеспокоены из-за ухудшения ситуации на Донбассе, резко участившихся нарушений режима тишины и наращивания сил РФ возле границ Украины.

Евросоюз считает неприемлемым любое угрожающее и дестабилизирующие поведение, а потому призывает Россию снизить напряженность и придерживаться механизмов Венского документа о прозрачности перемещения сил.

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс ЕС европейский союз нормандский формат минский формат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 