США приняли решение быть активным участником урегулирования на Донбассе – Ермак

США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе, сказал в эфире программы "Право на власть" глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить, это будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом, потому что нужно, безусловно, уважать, что наши партнеры Германия и Франция за эти годы многое сделали", – сказал Ермак.

По его словам, на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президентов Украины и Франции вместе с новым канцлером Германии.

"И я думаю, что мы будем активно работать над проведением саммита в нормандском формате", – добавил он.

Также Ермак отметил, что США готовы предоставить Украине всю необходимую помощь для отпора России.

"Президент Байден подтвердил, что США предоставят, и уже это начало происходить, всю необходимую помощь для того, что бы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время", – сказал Ермак.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.

Зеленский положительно оценивает факт переговоров.

Путин вчера заявил, что Байден во время переговоров предложил создать структуру, которая будет заниматься вопросами глобальной безопасности. Свои предложения Россия передаст американской стороне в ближайшее время.

Байден сказал, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России не рассматривается. Он также заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.

Сегодня Байден с Зеленским обсудили итоги переговоров президента США с Путиным.

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Вадим Ребрина

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