США приняли решение быть активным участником урегулирования на Донбассе – Ермак
США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе, сказал в эфире программы "Право на власть" глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить, это будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом, потому что нужно, безусловно, уважать, что наши партнеры Германия и Франция за эти годы многое сделали", – сказал Ермак.
По его словам, на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президентов Украины и Франции вместе с новым канцлером Германии.
"И я думаю, что мы будем активно работать над проведением саммита в нормандском формате", – добавил он.
Также Ермак отметил, что США готовы предоставить Украине всю необходимую помощь для отпора России.
"Президент Байден подтвердил, что США предоставят, и уже это начало происходить, всю необходимую помощь для того, что бы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время", – сказал Ермак.
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