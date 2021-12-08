Байден прокомментировал переговоры с Путиным. Готовится новая встреча "на высоком уровне"

Президент США Джо Байден заявил, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России не рассматривается. Он также заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России, передает Reuters.

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Байден сказал, что ясно дал понять президенту России Владимиру Путину во время двухчасовых переговоров во вторник, что если РФ вторгнется в Украину, будут экономические последствия, которых не было раньше, и он уверен, что Путин его услышал.

Президент США также выразил надежду, что к пятнице будет объявлено о встречах на высоком уровне с Россией и, по крайней мере, четырьмя основными союзниками по НАТО, чтобы "обсудить будущую обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".

Байден сказал, что Соединенные Штаты имеют моральное и юридическое обязательство защищать союзников по НАТО в случае нападения, но это обязательство не распространяется на Украину.

"Это не обсуждается", – сказал Байден, когда его спросили, будут ли американские войска использоваться для предотвращения вторжения России в Украину.

2 декабря глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Украина и НАТО не представляют угрозы для России, требование Путина о гарантиях нерасширения Альянса на восток вызывает недоумение.

7 декабря состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.

Президент Владимир Зеленский положительно оценивает факт переговоров.

Путин сегодня заявил, что Байден во время переговоров предложил создать структуру, которая будет заниматься вопросами глобальной безопасности. Свои предложения Россия передаст американской стороне в ближайшее время.

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Вадим Ребрина

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