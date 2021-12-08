Байден прокомментировал переговоры с Путиным. Готовится новая встреча "на высоком уровне"
Президент США Джо Байден заявил, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России не рассматривается. Он также заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России, передает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Байден сказал, что ясно дал понять президенту России Владимиру Путину во время двухчасовых переговоров во вторник, что если РФ вторгнется в Украину, будут экономические последствия, которых не было раньше, и он уверен, что Путин его услышал.
Президент США также выразил надежду, что к пятнице будет объявлено о встречах на высоком уровне с Россией и, по крайней мере, четырьмя основными союзниками по НАТО, чтобы "обсудить будущую обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".
Байден сказал, что Соединенные Штаты имеют моральное и юридическое обязательство защищать союзников по НАТО в случае нападения, но это обязательство не распространяется на Украину.
"Это не обсуждается", – сказал Байден, когда его спросили, будут ли американские войска использоваться для предотвращения вторжения России в Украину.
- 2 декабря глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Украина и НАТО не представляют угрозы для России, требование Путина о гарантиях нерасширения Альянса на восток вызывает недоумение.
- 7 декабря состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
- В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.
- Президент Владимир Зеленский положительно оценивает факт переговоров.
- Путин сегодня заявил, что Байден во время переговоров предложил создать структуру, которая будет заниматься вопросами глобальной безопасности. Свои предложения Россия передаст американской стороне в ближайшее время.
Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко
Комментарии