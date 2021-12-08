Зеленский положительно оценил переговоры США и РФ. Больше скажет после созвона с Байденом

Президент Владимир Зеленский положительно оценивает факт переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом он сказал сегодня, 8 декабря, во время брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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Зеленский подчеркнул, что Штаты всегда поддерживали суверенитет и независимость Украины.

"Но самое важное, что мы сейчас видим – что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта – войны на востоке нашего государства", – сказал Зеленский.

Более детально Зеленский намерен прокомментировать переговоры завтра, после телефонного разговора с Байденом.

На вопрос, почему звонок состоится именно завтра, Зеленский ответил: "Предложено такое время".

7 декабря прошли переговоры Путина с президентом США Джо Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.

Созвона Байдена с Зеленским вчера не было. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил LIGA.net, что американской администрации нужно проанализировать итоги переговоров с Путиным.

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Оксана Житнюк

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