Президент США Джо Байден рассказал президенту Владимиру Зеленскому о своих переговорах с лидером России Владимиром Путиным и заверил: США готовы с союзниками на решительные меры в случае нового вторжения РФ в Украину, а уступок российскому президенту не было. Об этом говорится в релизе Белого дома о звонке, а также его релизе о брифинге неназванного высокопоставленного чиновника из администрации Байдена по этому поводу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Топ-чиновник Белого дома сказал, что разговор президентов "был очень теплым", длился 90 минут, а основной задачей было рассказать Зеленскому о переговорах Байдена с Путиным.

В Белом доме отметили, что Байден выразил глубокую обеспокоенность США агрессивными действиями России против Украины и заверил Зеленского: Соединенные Штаты и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военного вмешательства РФ.

Кроме того, Байден заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также принципа "никаких решений и обсуждений об Украине без Украины", говорится в релизе.

Высокопоставленный чиновник Белого дома добавил, что Байден дал понять – уступок в разговоре с Путиным не было.

"Байден очень ясно дал понять, что он придерживается наших принципов. Он очень ясно дал понять, что одна нация не может заставить другую нацию изменить свои границы, одна нация не может приказать другой изменить свою политику, и нации не могут указывать другим, с кем они могут работать", – сказал он.

В релизе отмечается, что президенты призвали РФ снизить напряженность и согласились: дипломатия – лучший способ добиться прогресса в разрешении конфликта. Байден подчеркнул готовность США поддержать меры по укреплению доверия для выполнения минских соглашений и поддержки нормандского формата.

У топ-чиновника Белого дома также спросили, почему Байден поговорил с Зеленским о своих переговорах с Путиным не сразу, а после обсуждения этого вопроса с европейскими партнерами.

Тот ответил, что у президента США есть много других вещей в повестке, в том числе поездки и внутренние вопросы. Он напомнил: госсекретарь США Энтони Блинкен согласовывал с Зеленским позиции перед переговорами Байден-Путин, а в последние дни была целая серия разговоров с украинцами и европейскими партнерами.

Чиновник администрации Байдена также заявил, что есть признание прогресса Украины в некоторых реформах, однако также есть и шаги, которые ей предстоит сделать. По его словам, укрепление демократических институтов – один из лучших способов решить проблему безопасности как в Европе, так и в США.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил. LIGA.net вела хронику этого события.

В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров. Зеленский положительно оценивает факт переговоров.

9 декабря состоялся разговор Зеленского с Байденом. Украина опубликовала свою версию разговора, в частности заявила, что президенты обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ и скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе.

После разговора лидеров глава ОП Андрей Ермак заявил: участие США в переговорах по ситуации на Донбассе может быть как в нормандском формате, так и в "параллельном формате".

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.