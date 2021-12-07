О чем говорили Зеленский и Блинкен: версии Офиса президента и Госдепартамента США

Президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен, которые созвонились вечером 6 декабря менее чем за сутки до переговоров американского лидера Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным, согласились – нет иного пути урегулировать конфликт "Россия vs Украина", кроме дипломатического. Об этом пишет как пресс-служба Офиса президента, так и Госдепартамента.

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На Банковой уточнили: украинская и американская стороны "скоординировали позиции по ключевым вопросам" перед вечерними видеопереговорами Байден-Путин.

"Глава Украинского государства отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В связи с этим были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации", – добавили у Зеленского.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Зеленский и Блинкен "согласились с необходимостью мирного дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе и полного восстановления суверенитета Украины в ее международно признанных границах, включая Крым".

Президент рассказал собеседнику, что происходит на границах страны.

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Зеленский "поблагодарил за мощную поддержку со стороны Соединенных Штатов": Вашингтон, пишет ОП, "системно привлекает внимание мирового сообщества к российской военной деятельности вблизи украинской границы и консолидирует усилия демократических стран с целью недопущения эскалации".

В свою очередь Блинкен "подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии".

У Зеленского отметили, что в беседе "была акцентирована важность" сохранения санкционного давления на РФ со стороны союзников "до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Стороны отдельно коснулись вопроса о важности усиления взаимодействия по части безопасности, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ против Украины", – добавили на Банковой.

После переговоров Байден–Путин американский президент с Зеленским созвонятся, чтобы далее скоординировать позиции, резюмировали в ОП.

В Кремле сообщили, что Путин и Байден поговорят тет-а-тет по закрытой видеосвязи: публике покажут только первые кадры. Пресс-конференции для журналистов в планах российской стороны нет, как и заявления Путина.

CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома пишет, что после переговоров с Путиным Байден пообщается с Зеленским.

Евгений Пилипенко

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