После переговоров с Путиным Байден позвонит Зеленскому – CNN

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден пообщается с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом в Twitter со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщила журналистка CNN Наташа Бертран.

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Согласно сообщению, сегодня Байден поговорит с ключевыми европейскими союзниками.

Перед завтрашним разговором Байдена с Путиным президенту Украины позвонит госсекретарь Энтони Блинкен. Президент США поговорит с Зеленским через несколько дней после переговоров с Путиным, сообщил источник журналистки.

Чиновник также намекнул на дополнительное развертывание США на восточном фланге союзников по НАТО в случае вторжения России в Украину. "США будут готовы предоставить такие гарантии союзникам в случае нападения", – сказал чиновник.

Вместе с тем, британское издание The Independent также со ссылкой на представителя администрации Байдена сообщает, что американский лидер поговорит с Зеленским до разговора с Путиным.

7 декабря во видеосвязи состоятся переговоры Байдена с Путиным. Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной.

В Кремле сегодня сообщили, что президенты поговорят тет-а-тет по закрытой видеосвязи: публике покажут только первые кадры. Пресс-конференции для журналистов в планах российской стороны нет.

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Вадим Ребрина

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