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В Кремле рассказали, как пройдут переговоры с Байденом. Заявления Путина не будет

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 15:10
В Кремле рассказали, как пройдут переговоры с Байденом. Заявления Путина не будет - Фото
Владимир Путин и Джо Байден (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)

Завтра, 7 декабря, президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин поговорят тет-а-тет по закрытой видеосвязи: публике покажут только первые кадры. Заявления Путина после переговоров не будет, сообщил пропагандистскому ресурсу ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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По словам спикера Кремля, переговоры пройдут в 18:00. Делегации с российской стороны участвовать не будут. Что касается американской, то Песков не знает, "кто будет рядом с президентом Байденом". 

Стороны вспомнят договоренности, которые были достигнуты на саммите в Женеве (прошел 16 июня 2021 года). Пересмотрят, что "реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий". Песков напомнил, что отношения России и США остаются "в плачевном состоянии".

Пресс-конференции для журналистов в планах российской стороны нет.

  • Белый дом подтвердил, что 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится защищенный видеозвонок. 
  • Байден и Путин планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной, а также другие темы.

Читайте также: "Время еще есть". США пытаются отговорить Путина от вторжения и подготовить Украину – NYT

Яна Катасонова
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владимир путин дмитрий песков переговоры безопасность джо байден
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