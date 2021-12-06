Зеленский сверил позиции с Блинкеном перед переговорами Байден-Путин

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы согласовать позиции Украины и США перед переговорами американского лидера Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Twitter Зеленского.

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"Согласовали позиции с госсекретарем Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины", – написал Зеленский.

7 декабря во видеосвязи состоятся переговоры Байдена с Путиным. Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной.

В Кремле сегодня сообщили, что президенты поговорят тет-а-тет по закрытой видеосвязи: публике покажут только первые кадры. Пресс-конференции для журналистов в планах российской стороны нет.

CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщили, что после переговоров с Путиным Байден пообщается с Зеленским.

Вадим Ребрина

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