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Зеленский сверил позиции с Блинкеном перед переговорами Байден-Путин

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 22:17
Зеленский сверил позиции с Блинкеном перед переговорами Байден-Путин - Фото
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен (Фото – пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы согласовать позиции Украины и США перед переговорами американского лидера Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Twitter Зеленского.

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"Согласовали позиции с госсекретарем Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины", – написал Зеленский.

Зеленский сверил позиции с Блинкеном перед переговорами Байден-Путин
  • 7 декабря во видеосвязи состоятся переговоры Байдена с Путиным. Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной.
  • В Кремле сегодня сообщили, что президенты поговорят тет-а-тет по закрытой видеосвязи: публике покажут только первые кадры. Пресс-конференции для журналистов в планах российской стороны нет.
  • CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщили, что после переговоров с Путиным Байден пообщается с Зеленским.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский владимир путин джо байден Энтони Блинкен
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