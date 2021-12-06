Зеленский сверил позиции с Блинкеном перед переговорами Байден-Путин
06.12.2021, 22:17
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен (Фото – пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы согласовать позиции Украины и США перед переговорами американского лидера Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Twitter Зеленского.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Согласовали позиции с госсекретарем Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины", – написал Зеленский.
- 7 декабря во видеосвязи состоятся переговоры Байдена с Путиным. Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной.
- В Кремле сегодня сообщили, что президенты поговорят тет-а-тет по закрытой видеосвязи: публике покажут только первые кадры. Пресс-конференции для журналистов в планах российской стороны нет.
- CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщили, что после переговоров с Путиным Байден пообщается с Зеленским.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев • ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии