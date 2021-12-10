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Зеленский не исключает референдум по Донбассу, Крыму и прекращению войны в целом

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 20:53
Зеленский не исключает референдум по Донбассу, Крыму и прекращению войны в целом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас вопроса всеукраинского референдума о статусе оккупированных территорий Донбасса в повестке дня нет, но он не исключает его проведения в будущем. Об этом он сказал в интервью каналу 1+1.

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У Зеленского спросили, хочется ли ему посоветоваться с украинцами о дальнейшей судьбе оккупированных территорий.

"Я не исключаю референдум по Донбассу в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни – это может быть по поводу Донбасса, по поводу Крыма, в целом по поводу прекращения войны", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что может так произойти, что "какая-то страна будет нам предлагать те или иные условия". Президент подчеркнул, что "так может быть", но сегодня "такого нет точно".

"Сегодня у меня нет секретов от общества, я бы с такими вещами не шутил", – добавил Зеленский, уверяя, что в случае "такого сложного вызова" он точно будет советоваться с обществом.

  • 26 января 2021-го Верховная Рада приняла закон Зеленского о всеукраинском референдуме.
  • В июне Зеленский говорил, что если Украина не сможет заключить действенные договоренности об урегулировании ситуации на Донбассе с США, Россией и Европой, то его судьбу будет решать украинский народ на референдуме.
  • Сегодня Евросоюз обнародовал заявление, в котором говорится, что Россия завела в тупик нормандский и минский переговорные процессы по урегулированию конфликта на Донбассе. 

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Оксана Житнюк
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