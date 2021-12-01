Если будет вторжение РФ. Что украинцы думают о Зеленском и военном положении: опрос КМИС

Украинцы оценили эффективность президента Владимира Зеленского как верховного главнокомандующего в случае возможного широкомасштабного вторжения России, а также высказали свое отношение к возможному введению военного положения. Такой опрос провел Киевский международный институт социологии в конце октября.

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Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у исследования был заказчик, но по контракту КМИС не может его назвать.

Респондентов спросили: "В случае полномасштабного российского вторжения, о котором сейчас предупреждают украинские и зарубежные разведки, Владимир Зеленский способен или не способен эффективно сработать как верховный главнокомандующий и организовать оборону страны?".

По результатам опроса, среди респондентов больше тех, кто считает, что в случае вторжения РФ Зеленский не сможет эффективно сработать как верховный главнокомандующий – так ответили 51,6% респондентов. 35,9% опрошенных считают, что он сможет эффективно сработать, еще 12,5% – затруднились или отказались ответить.

Также у украинцев спросили об отношении к введению военного положения в стране в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы с целью вероятного вторжения:

32,8% – поддерживают введение военного положения;

58,1% – не поддерживают;

9,1% – затруднились ответить.

Опрос проведен 26-29 ноября 2021 года по телефону с использованием компьютера среди 1203 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – 1,4-3,2%.

Также КМИС спрашивал украинцев об электоральных настроениях: лидируют Европейская солидарность, Слуга народа и Батькивщина.

По данным опроса КМИС, большинство украинцев считают главной оппозиционной силой страны партию Европейская солидарность. Отстает по цифрам ОПЗЖ, замыкает тройку лидеров оппозиции Батькивщина.

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Оксана Житнюк

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