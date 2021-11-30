У украинцев спросили, кто главная оппозиция. Чаще всего называли Евросолидарность и ОПЗЖ
Большинство украинцев назвали главной оппозиционной силой страны партию Европейская солидарность. Отстает по цифрам пророссийски настроенная политсила ОПЗЖ, замыкает тройку лидеров оппозиции партия Батькивщина. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.
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У респондентов по телефону спрашивали, кого они считают главной и реальной оппозицией к действующей власти.
Социологи получили следующие результаты (в скобках опрос КМИС на середину октября):
- Европейская солидарность – 28,6% (27,2%);
- ОПЗЖ – 23,2% (24,3%);
- Батькивщина – 17,8% (17,5%);
- Голос – 4,4% (4,4%);
Еще 1,1% опрошенных назвали другие партии, 25% – затруднились ответить.
Опрос проводился методом телефонного интервью с 26 по 29 ноября 2021 года среди 1203 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,7% для показателей около 25%, не более 2,1% для показателей около 12% и не более 1,4% для показателей около 5%.
Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у исследования был заказчик, но назвать его он не может.
- 20 октября 2021-го сообщалось, что рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 8,6%, по данным опроса КМИС.
- Также, по данным КМИС, в рейтинге партий лидируют Евросолидарность и Слуга народа, при этом ЕС впервые за долгое время с незначительным отрывом от СН заняла первое место.
- Опрос показал, что около 30% украинцев готовы продавать свой голос на выборах.
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