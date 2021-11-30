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У украинцев спросили, кто главная оппозиция. Чаще всего называли Евросолидарность и ОПЗЖ

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 18:23
У украинцев спросили, кто главная оппозиция. Чаще всего называли Евросолидарность и ОПЗЖ - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Большинство украинцев назвали главной оппозиционной силой страны партию Европейская солидарность. Отстает по цифрам пророссийски настроенная политсила ОПЗЖ, замыкает тройку лидеров оппозиции партия Батькивщина. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

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У респондентов по телефону спрашивали, кого они считают главной и реальной оппозицией к действующей власти.

Социологи получили следующие результаты (в скобках опрос КМИС на середину октября):

  1. Европейская солидарность – 28,6% (27,2%);
  2. ОПЗЖ – 23,2% (24,3%);
  3. Батькивщина – 17,8% (17,5%);
  4. Голос4,4% (4,4%);

Еще 1,1% опрошенных назвали другие партии, 25% – затруднились ответить.

КМИС

Опрос проводился методом телефонного интервью с 26 по 29 ноября 2021 года среди 1203 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,7% для показателей около 25%, не более 2,1% для показателей около 12% и не более 1,4% для показателей около 5%. 

Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у исследования был заказчик, но назвать его он не может.

Читайте также: В Раду проходят девять партий. Евросолидарность, СН и Батькивщина лидируют – опрос КМИС

Яна Катасонова
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опрос Батькивщина оппозиция кмис европейская солидарность ОПЗЖ
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