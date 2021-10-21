Украинцев спросили, кто главная оппозиция. Выбирали между Евросолидарностью и ОПЗЖ – опрос

Большинство украинцев считают партию пятого президента Петра Порошенко Европейскую солидарность главной оппозиционной силой в стране. Сопоставимый результат у пророссийских "оппозиционеров" из ОПЗЖ. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

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Отвечая на вопрос "Кто является реальной оппозицией власти" среди четырех парламентских партий, 27% респондентов назвали Евросолидарность. Пророссийскую ОПЗЖ считают оппозицией 24,3%, а Батькивщину – 17,5%. Партию Голос назвали оппозицией только 4,4% опрошенных.

Опрос проведен 15-18 октября 2021-го по телефону среди 1200 украинцев от 18 лет везде, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – от 1,4% до 3,2%.

Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у опроса был заказчик, однако назвать он его не может.

Вчера 20 октября сообщалось, что рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 8,6%, по данным опроса КМИС.

Также, по данным КМИС, в рейтинге партий лидируют Евросолидарность и Слуга народа, при этом ЕС впервые за долгое время с незначительным отрывом от СН заняла первое место.

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Елизавета Кумбер

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