За какую сумму украинцы готовы продать голос. Взять деньги согласны около 30% – опрос

Около 30% украинцев готовы продавать свой голос на выборах, вопрос только в том: за какую сумму. Большинство граждан подкуп избирателей оправдывают бедностью. 54% граждан не будут брать деньги. Такие данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. Результаты опубликованы на сайте ОПОРЫ.

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Опрос был проведен в конце октября – начале ноября и показал следующие результаты.

Какая сумма может мотивировать продать свой голос?

До 500 грн – 12%;

от 500 до 1000 грн – 6,3%;

от 1000 до 2000 грн – 3,4%;

от 2000 до 5000 грн – 1,3%;

свыше 5000 грн – 3,6%;

другая сумма – 3,5%;

любая сумма денег будет неприемлемой – 54,2%;

сложно сказать/не знаю – 15,7%.

Участники опроса причину продажи голоса оправдывают бедностью. Среди ответов – все равно, за какого кандидата голосовать.

Почему избиратели соглашаются получать деньги за поддержку кандидата на выборах?

Люди бедные, это возможность заработать – 82,6%;

Берут деньги, но голосуют самостоятельно – 56,3%;

Не хотят отказывать в проседи родственникам, друзьям, коллегам – 36,9%;

Все равно, за кого голосовать, если предлагают деньги – 64,9%;

Все так делают – 16,8%;

Другое – 8,0%;

Сложно сказать/не знаю – 5,4%.

Часть опроса была разделена на ответы мужчин и женщин.

Обращались ли к вам с просьбой проголосовать за кандидата за денежное вознаграждение?

Да – 12,9% (мужчины) и 10,0% (женщины);

Нет – 86,9% (мужчины) и 89,9% (женщины);

Сложно сказать/не знаю – 0,2% (мужчины) и 0,1% (женщины).

Какая сумма может мотивировать продать свой голос?

От 500 грн – 12,2% (мужчины) и 11,8% (женщины);

От 500 до 1000 грн – 7,2% (мужчины) и 5,5% (женщины);

От 1000 до 2000 грн – 4,4% (мужчины) и 2,6% (женщины);

От 2000 до 5000 грн – 1,5% (мужчины) и 1,0% (женщины);

Свыше 5000 грн – 4,9% (мужчины) и 2,6% (женщины);

Другое – 5,0% (мужчины) и 2,4% (женщины);

Любое предложение денег будет неприемлемым – 50,5% и 57,3%;

Сложно сказать/не знаю – 14,3% (мужчины) и 16,9% (женщины).

Около 11% участников опроса сталкивались с подкупом избирателей. Чаще о таких действиях говорили украинцы с неполным средним образованием (14%), жители сельской местности и Западной Украины.

Опрос был проведен с 22 октября по 12 ноября 2021 методом телефонного интервью. Заказчик – Гражданская сеть ОПОРА. Было собрано 2003 анкеты совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2,4%.

На середину августа опрос Деминициатив показывал, что 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться.

Опрос в октябре 2021 года показал: 44,9% украинцев считают, что нынешняя власть мало чем отличается от предыдущей.

Почти 57% украинцев убеждены, что у президента и его окружения есть офшорные счета.

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Яна Катасонова

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