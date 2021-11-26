За какую сумму украинцы готовы продать голос. Взять деньги согласны около 30% – опрос
Около 30% украинцев готовы продавать свой голос на выборах, вопрос только в том: за какую сумму. Большинство граждан подкуп избирателей оправдывают бедностью. 54% граждан не будут брать деньги. Такие данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. Результаты опубликованы на сайте ОПОРЫ.
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Опрос был проведен в конце октября – начале ноября и показал следующие результаты.
Какая сумма может мотивировать продать свой голос?
До 500 грн – 12%;
от 500 до 1000 грн – 6,3%;
от 1000 до 2000 грн – 3,4%;
от 2000 до 5000 грн – 1,3%;
свыше 5000 грн – 3,6%;
другая сумма – 3,5%;
любая сумма денег будет неприемлемой – 54,2%;
сложно сказать/не знаю – 15,7%.
Участники опроса причину продажи голоса оправдывают бедностью. Среди ответов – все равно, за какого кандидата голосовать.
Почему избиратели соглашаются получать деньги за поддержку кандидата на выборах?
Люди бедные, это возможность заработать – 82,6%;
Берут деньги, но голосуют самостоятельно – 56,3%;
Не хотят отказывать в проседи родственникам, друзьям, коллегам – 36,9%;
Все равно, за кого голосовать, если предлагают деньги – 64,9%;
Все так делают – 16,8%;
Другое – 8,0%;
Сложно сказать/не знаю – 5,4%.
Часть опроса была разделена на ответы мужчин и женщин.
Обращались ли к вам с просьбой проголосовать за кандидата за денежное вознаграждение?
Да – 12,9% (мужчины) и 10,0% (женщины);
Нет – 86,9% (мужчины) и 89,9% (женщины);
Сложно сказать/не знаю – 0,2% (мужчины) и 0,1% (женщины).
Какая сумма может мотивировать продать свой голос?
От 500 грн – 12,2% (мужчины) и 11,8% (женщины);
От 500 до 1000 грн – 7,2% (мужчины) и 5,5% (женщины);
От 1000 до 2000 грн – 4,4% (мужчины) и 2,6% (женщины);
От 2000 до 5000 грн – 1,5% (мужчины) и 1,0% (женщины);
Свыше 5000 грн – 4,9% (мужчины) и 2,6% (женщины);
Другое – 5,0% (мужчины) и 2,4% (женщины);
Любое предложение денег будет неприемлемым – 50,5% и 57,3%;
Сложно сказать/не знаю – 14,3% (мужчины) и 16,9% (женщины).
Около 11% участников опроса сталкивались с подкупом избирателей. Чаще о таких действиях говорили украинцы с неполным средним образованием (14%), жители сельской местности и Западной Украины.
Опрос был проведен с 22 октября по 12 ноября 2021 методом телефонного интервью. Заказчик – Гражданская сеть ОПОРА. Было собрано 2003 анкеты совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2,4%.
- На середину августа опрос Деминициатив показывал, что 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться.
- Опрос в октябре 2021 года показал: 44,9% украинцев считают, что нынешняя власть мало чем отличается от предыдущей.
- Почти 57% украинцев убеждены, что у президента и его окружения есть офшорные счета.
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