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56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса – опрос Деминициатив

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 13:40
56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса – опрос Деминициатив - Фото
Вакцина Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Более половины украинцев не собираются вакцинироваться от коронавируса в ближайшее время. Об этом говорят данные опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы с Центром политической социологии в августе 2021 года.

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56,5% опрошенных заявили, что не вакцинировались и не планируют вакцинироваться в ближайшее время. 25,1% не вакцинировались, но хотят это сделать, 18,4% вакцинированы хотя бы одной дозой.

Социологи отмечают, что респонденты, которые не болели COVID-19, вакцинируются или планируют вакцинироваться значительно реже, чем те, кто переболели.

Чаще всего нежелание вакцинироваться респонденты объясняли недостаточной проверенностью вакцин, беспокойством о побочных эффектах, беспокойством о навязывании вакцинации государством и уверенностью, что вакцина не защищает от болезни.

Среди аргументов за вакцинацию наибольшее влияние оказывали необходимость работать в случае введения жесткого локдауна, уверенность в эффективности и безопасности вакцины.

Опрос проведен 14-24 августа 2021 года по всей Украине, кроме оккупированных территорий, опрошен 2001 человек. Максимальная ошибка выборки не превышает 2,2%. Опрос проведен при финансовой поддержке правительства Великобритании.

  • В июне 2021 года в опросе Центра Разумкова 43,2% заявили, что не намерены вакцинироваться.
  • С начала кампании по вакцинации против коронавируса по официальной статистике почти 6 млн украинцев были вакцинированы хотя бы одной дозой.

Денис Юдин
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