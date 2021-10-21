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Почти половина украинцев считает, что нынешняя власть не отличается от предыдущей – опрос

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 10:52
Почти половина украинцев считает, что нынешняя власть не отличается от предыдущей – опрос - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа)

44,9% украинцев считают, что нынешняя власть мало чем отличается от предыдущей. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. 

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Социологи спросили об общем впечатлении от нынешней власти и попросили оценить ее в сравнении с предыдущей. По мнению 44,9% респондентов, сегодняшняя власть не отличается от прошлой. 22% считает ее лучше, 29,9% – хуже.

Почти половина украинцев считает, что нынешняя власть не отличается от предыдущей – опрос

55,5% респондентов считают, что финансовое положение их семей за последние 2 года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, еще 32,9% считают, что ничего не изменилось.

Почти половина украинцев считает, что нынешняя власть не отличается от предыдущей – опрос

Опрос проводился по телефону с 15 по 18 октября 2021-го среди 1200 украинцев от 18 лет везде, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – 3,2% (для показателей до 50%), 1,4% (для показателей около 5%).

Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у опроса был заказчик, однако назвать он его не может.

Читайте также: Разумков и тарифы. Почему обвалился рейтинг Зеленского: объясняют социологи 

Владислава Михайленко
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