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Большинство украинцев уверены – у Зеленского есть офшорные счета: опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 12:20
Большинство украинцев уверены – у Зеленского есть офшорные счета: опрос КМИС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Почти 57% украинцев убеждены, что у президента Владимира Зеленского и его окружения есть офшорные счета, о которых говорилось в расследовании Pandora Papers. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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О расследовании знают 61,7% опрошенных. Из них 13,8% считают, что хорошо информированы, а 47,9% говорят, что слышали о нем, но не знают деталей.

Инфографика: КМИС

77,1% опрошенных считают недопустимым, что высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владеют офшорными счетами. А 15% не видят в этом ничего плохого.

Инфографика: КМИС

При этом, независимо от того, знали ли до интервью респонденты об этом расследовании, 56,9% из них верят, что Зеленский и его бизнес-партнеры владеют офшорными счетами за рубежом, а олигарх Игорь Коломойский выводил средства из ПриватБанка, в том числе через Студию 95 квартал. А 22,6% опрошенных в это не верят.

Инфографика: КМИС

Среди тех, кто впервые услышал о расследовании, 42,3% верят, что Зеленский и 95 квартал владеют офшорными счетами, а не верят в это – 29,4%. Среди хорошо информированных верят в это 85,4%, а не верят – 11,6%. Среди тех, кто только кое-что слышал о расследовании верят 60,8%, а не верят – 20,3%.

Инфографика: КМИС

Опрос проведен 15-18 октября 2021-го по телефону среди 1200 украинцев от 18 лет везде, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – от 1,4% до 3,2%.

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Елизавета Кумбер
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Владимир Зеленский расследование опрос офшор Pandora Papers
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