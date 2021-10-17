"Сюжет не очень": Зеленский прокомментировал фильм "Офшор 95", вспомнив Порошенко
Президент Владимир Зеленский прокомментировал фильм-расследование "Офшор 95" по материалам Pandora Papers, посвященный офшорам Зеленского и его соратников. В интервью телеканалу ICTV он сказал, что "сюжет не очень", и уже видел подобное на телеканалах пятого президента Петра Порошенко.
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"Честно говоря, сюжет не очень. Я вам говорю как профессионал", – прокомментировал Зеленский фильм-расследование.
По словам президента, в "Офшоре 95" он не увидел ничего нового, и для него это было, как дежавю – в 2019-м подобные фильмы он видел на телеканалах Порошенко. Также, по словам Зеленского, подобные вещи Порошенко говорил со сцены во время дебатов перед президентскими выборами в 2019-м.
"Рад, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня ничего товарищ Петр (Порошенко, – ред.) так и не нашел", – сказал Зеленский.
Комментируя офшоры, о которых говорится в расследовании, Зеленский сказал, что во время президентства бывшего диктатора Виктора Януковича у всех телеканалов якобы были свои компании за границей – это была возможность избежать политического влияния.
"У Квартала 95 была сатира, на которую все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не каждый день, то каждую неделю", – рассказал Зеленский.
Открытие компаний за границей, по словам Зеленского, называлось "структурированием бизнеса". При этом он подчеркнул, что множество компаний открывалось и в Украине.
Зеленский заявил, что без каких-либо бюджетов с нуля построил бизнес в Украине, и ни он, ни его соратники из Квартала 95 не занимались никаким отмыванием денег.
- В фильме "Офшор 95", который является частью проекта Pandora Papers, говорится, что офшорная сеть, связанная с Зеленским, могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация из фильма давно находится в распоряжении НАБУ и "изучается под микроскопом".
- В Офисе президента считают, что в фильме нет ничего компрометирующего.
- НАПК учтет данные Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова.
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