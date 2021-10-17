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"Сюжет не очень": Зеленский прокомментировал фильм "Офшор 95", вспомнив Порошенко

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2021, 23:46
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал фильм-расследование "Офшор 95" по материалам Pandora Papers, посвященный офшорам Зеленского и его соратников. В интервью телеканалу ICTV он сказал, что "сюжет не очень", и уже видел подобное на телеканалах пятого президента Петра Порошенко.

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"Честно говоря, сюжет не очень. Я вам говорю как профессионал", – прокомментировал Зеленский фильм-расследование.

По словам президента, в "Офшоре 95" он не увидел ничего нового, и для него это было, как дежавю – в 2019-м подобные фильмы он видел на телеканалах Порошенко. Также, по словам Зеленского, подобные вещи Порошенко говорил со сцены во время дебатов перед президентскими выборами в 2019-м.

"Рад, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня ничего товарищ Петр (Порошенко, – ред.) так и не нашел", – сказал Зеленский.

Комментируя офшоры, о которых говорится в расследовании, Зеленский сказал, что во время президентства бывшего диктатора Виктора Януковича у всех телеканалов якобы были свои компании за границей – это была возможность избежать политического влияния.

"У Квартала 95 была сатира, на которую все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не каждый день, то каждую неделю", – рассказал Зеленский.

Открытие компаний за границей, по словам Зеленского, называлось "структурированием бизнеса". При этом он подчеркнул, что множество компаний открывалось и в Украине.

Зеленский заявил, что без каких-либо бюджетов с нуля построил бизнес в Украине, и ни он, ни его соратники из Квартала 95 не занимались никаким отмыванием денег.

Читайте также мнение: Pandora Зеленского VS Panama Порошенко: чей офшорный грех больше. Страны – Украина

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский офшоры Квартал 95 слідство.info Офшор 95 Pandora Papers
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