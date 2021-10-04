НАПК учтет данные Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и Баканова – Новиков

Нацагентство по предотвращению коррупции учтет информацию расследования Pandora Papers при проверке деклараций президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает Радио НВ со ссылкой на главу НАПК Александра Новикова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена", – сказал Новиков.

Он напомнил, что первый помощник президента на общественных началах Сергей Шефир не является лицом, которое обязано подавать декларацию. "А декларацию председателя СБУ мы проверяем", – сказал глава НАПК.

При этом он отметил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за расследования, а согласно порядку очередности. По словам Новикова, проверка декларации президента была начата еще в апреле, ее результаты будут опубликованы до 18 октября.

Новиков также пояснил, могут ли изложенные в журналистском расследовании факты стать основанием для привлечения к ответственности чиновников.

"Не отображение [в декларации] средств на счетах офшорных компаний не является нарушением. Является нарушением не отражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. Хочу сказать, что в законе о предотвращении коррупции есть часть 3 статьи 46. Она говорит, что отображаются только объекты, которые зарегистрированы на оффшорные компании, если это имущество, которое не используется в хозяйственной деятельности. Все остальное – не подлежит отражению в декларации. То есть средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, каковыми являются компании", – сказал глава НАПК.

По его словам, "сами по себе факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности". Они могли бы быть таким основанием, если бы существовали на момент 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации, отметил Новиков.

"Существовали они или не существовали – это предмет полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК", – добавил он.

В фильме "Офшор 95" говорится, что офшорная сеть "кварталовцев" могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация из фильма давно находится в распоряжении НАБУ и "изучается под микроскопом".

В Офисе президента считают, что в фильме нет ничего компрометирующего.

Читайте также: Офшор 95 | Зеленский, Ахметов и Герега – герои мегарасследования Pandora Papers. Что нового мы узнали

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.