UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАПК учтет данные Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и Баканова – Новиков

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 22:02
НАПК учтет данные Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и Баканова – Новиков - Фото
Александр Новиков (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Нацагентство по предотвращению коррупции учтет информацию расследования Pandora Papers при проверке деклараций президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает Радио НВ со ссылкой на главу НАПК Александра Новикова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена", – сказал Новиков.

Он напомнил, что первый помощник президента на общественных началах Сергей Шефир не является лицом, которое обязано подавать декларацию. "А декларацию председателя СБУ мы проверяем", – сказал глава НАПК.

При этом он отметил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за расследования, а согласно порядку очередности. По словам Новикова, проверка декларации президента была начата еще в апреле, ее результаты будут опубликованы до 18 октября.

Новиков также пояснил, могут ли изложенные в журналистском расследовании факты стать основанием для привлечения к ответственности чиновников.

"Не отображение [в декларации] средств на счетах офшорных компаний не является нарушением. Является нарушением не отражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. Хочу сказать, что в законе о предотвращении коррупции есть часть 3 статьи 46. Она говорит, что отображаются только объекты, которые зарегистрированы на оффшорные компании, если это имущество, которое не используется в хозяйственной деятельности. Все остальное – не подлежит отражению в декларации. То есть средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, каковыми являются компании", – сказал глава НАПК.

По его словам, "сами по себе факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности". Они могли бы быть таким основанием, если бы существовали на момент 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации, отметил Новиков.

"Существовали они или не существовали – это предмет полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК", – добавил он.

  • В фильме "Офшор 95" говорится, что офшорная сеть "кварталовцев" могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация из фильма давно находится в распоряжении НАБУ и "изучается под микроскопом".
  • В Офисе президента считают, что в фильме нет ничего компрометирующего.

Читайте также: Офшор 95 | Зеленский, Ахметов и Герега – герои мегарасследования Pandora Papers. Что нового мы узнали

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский напк офшор Иван Баканов александр новиков Pandora Papers
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 