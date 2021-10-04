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"Офшор 95". У Зеленского не увидели ничего компрометирующего в расследовании

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 11:47
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В фильме-расследовании "Офшор 95" о президенте Владимире Зеленском и якобы связанных с ним офшорных компаниях нет ничего компрометирующего. Об этом заявил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Практически вся данная информация уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года. Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего", – сказал он.

Подоляк отметил, что события из расследования происходили до прихода Зеленского к власти. По его мнению, журналисты еще раз подтвердили безусловное выполнение Зеленским норм антикоррупционного законодательства.

Он также заверил, что Квартал 95 всегда был прозрачным бизнесом, который никогда не имел отношения к государственным деньгам или регуляторам.

Однако, говорит Подоляк, бизнес-практики в Украине 2000-х и первой половины 2010-х годов требовали инструментов защиты собственности от тогдашних властей.

"Защищать этот бизнес в условиях тогдашней власти Януковича (экс-президента, – ред.) и других коррумпированных деятелей было вполне понятной задачей", – объяснил он.

Подоляк также заявил, что при Зеленском стало возможным вручение подозрений экс-менеджерам ПриватБанка и принятие спецзаконодательства – банковского, антиофшорного и налогового.

  • Фильм "Офшор 95" был анонсирован как "расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и грязных деньгах олигарха Коломойского". Фильм является частью международного проекта Pandora Papers, связанного с утечкой данных об офшорных активах и тайных соглашениях богатейших людей мира, включая топ-политиков. Проект содержит 2,94 терабайта финансовых данных.
  • В фильме "Офшор 95" говорится, что офшорная сеть "кварталовцев" могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.
  • 3 октября 2021-го СМИ сообщали, что показ фильма-расследования "Офшор 95" якобы пытались сорвать сотрудники Службы безопасности Украины. СБУ отрицает это и называет манипуляцией. 

Читайте также: Венедиктова: Информация из фильма "Офшор 95" – не сюрприз для правоохранителей

Марк Сировой, Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский расследование офшоры игорь коломойский офис президента михаил подоляк Офшор 95 Pandora Papers
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