Журналисты Слідство.Інфо опубликовали в YouTube фильм-расследование "Офшор 95" о президенте Владимире Зеленском, показ которого состоялся в помещении Малой оперы в Киеве 3 октября.

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Журналисты Слідства.Інфо заявляют, что оффшорная сеть "кварталовцев" могла получать от компаний бизнесмена Игоря Коломойского миллионы через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.

По данным журналистов, в общем оффшорные компании Коломойского могли перечислить оффшорным компаниям из окружения Зеленского более $40 млн, и не исключено, что часть денег пошла на покупку элитной недвижимости в Лондоне.

В расследовании говорится, что фирмы, из которых пришли эти $40 млн, подозреваются в отмывании миллиардов из ПриватБанка. То есть офшоры Зеленского, как утверждают журналисты, тоже могли быть частью отмывания "грязных денег".

Также в фильме говорят о том, что хоть "кварталовцы" и создают и показывают свои медиапродукты преимущественно в Украине, расчеты они проводят через иностранные счета. Это значит, что налоги не идут в госбюджет. Документы из Пандоры свидетельствуют, что по крайней мере один раз в 2012-м компания Коломойского заплатила более $1 млн офшорной фирме Зеленского "и друзей".

СПРАВКА. Фильм "Офшор 95" был анонсирован как "расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и грязных деньгах олигарха Коломойского". Фильм является частью международного проекта Pandora Papers, связанного с утечкой данных об офшорных активах и тайных соглашениях богатейших людей мира, включая топ-политиков. Проект содержит 2,94 терабайт финансовых данных.

3 октября 2021-го показ фильма-расследования "Офшор 95" в помещении Малой оперы в Киеве был отменен за несколько часов до начала. В Малой опере это объясняли ремонтом и отсутствием света.

Через несколько часов главред Слідства.Інфо Анна Бабинец сообщила, что премьера все же состоится в 19:00 в Малой опере – руководство "передумало".

В СМИ появились "инсайды" о том, что показ фильма-расследования якобы пытались сорвать сотрудники Службы безопасности Украины. СБУ опровергла и назвала это манипуляцией.

Оксана Житнюк

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