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Показ фильма-расследования "Офшор 95" о Зеленском сорван – Слідство.Інфо

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2021, 16:10
Показ фильма-расследования
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Показ фильма-расследования "Офшор 95" о президенте Владимире Зеленском в помещении Малой оперы в Киеве отменен за несколько часов до начала, заявила в Facebook главный редактор Слідства.Інфо Анна Бабинец. В Малой опере заявили LIGA.net, что не знают о показе.

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По словам журналистки, ей позвонил директор Малой оперы Алексей Прасол и сказал, что показа, запланированного на 19:00 сегодня, 3 октября, не будет. "Мы не будем показывать фильм о президенте", – передает Бабинец слова Прасола.

После этого Прасол написал, что в помещении нет света и идет ремонт, утверждает журналистка. По ее словам, она приехала в Малую оперу и убедилась, что свет есть, а ремонта нет, но в помещении сняты постеры фильма. Работникам сказали, что сегодня короткий день и опера закроется в 17:00, сообщила Бабинец.

Журналистка подчеркнула, что на показ фильма заключено соглашение, локация оплачена.

В Малой опере сообщили LIGA.net, что ничего не знают о показе, будут разбираться в ситуации, и обещали перезвонить.

Фильм анонсирован как "расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и грязные деньги олигарха Коломойского".

Фильм является частью международного проекта Pandora Papers, связанного с утечкой данных об офшорных активах и тайных соглашениях богатейших людей мира, включая топ-политиков.

Показ фильма-расследования "Офшор 95" о Зеленском сорван – Слідство.Інфо

Показ фильма-расследования "Офшор 95" о Зеленском сорван – Слідство.Інфо
Денис Юдин
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Владимир Зеленский расследование офшоры игорь коломойский Слідство.Інфо Малая опера
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