Попытка срыва показа фильма "Офшор 95". СБУ отреагировала на информацию о "причастности"

В СМИ появились "инсайды" о том, что показ фильма-расследования "Офшор 95" о президенте Владимире Зеленском в помещении Малой оперы в Киеве якобы пытались сорвать сотрудники Службы безопасности Украины. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии LIGA.net опроверг эту информацию.

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"Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к инициативе по отмене премьеры фильма, который подготовили журналисты Слідства.Інфо", – заявили в СБУ.

Также в украинской спецслужбе назвали манипуляционными любые попытки объяснить организационные проблемы якобы давлением со стороны СБУ.

"В то же время подчеркиваем, что СБУ с уважением относится ко всем СМИ, которые придерживаются журналистских стандартов и принципа объективности. Мы выступаем за плюрализм мнений и свободу слова, однако считаем недопустимым, когда ими пытаются манипулировать в личных интересах, ущемляя и дискредитируя государство и его институты", – добавили в СБУ.

Ранее Украинская правда, ссылаясь на свои источники среди киевских чиновников, написала, что показ фильма почти сорвался якобы после звонка с угрозами, который поступил в КГГА, а звонивший заявил, что он из СБУ. Он якобы пригрозил "проблемами, если показ все-таки состоится".

Также активист организации Автомайдан Алексей Гриценко заявил, что получил от сотрудников Малой оперы телефон звонившего, и программа GetContact определила его как некого Александра Новикова из СБУ.

3 октября 2021-го показ фильма-расследования "Офшор 95" в помещении Малой оперы в Киеве был отменен за несколько часов до начала. В Малой опере это объясняли ремонтом и отсутствием света.

Через несколько часов главред Слідства.Інфо Анна Бабинец сообщила, что премьера все же состоится в 19:00 в Малой опере – руководство "передумало".

Оксана Житнюк

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