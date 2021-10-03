UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Попытка срыва показа фильма "Офшор 95". СБУ отреагировала на информацию о "причастности"

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2021, 19:34
Попытка срыва показа фильма
Постер Офшор 95 (Скриншот из Facebook Слідство.Інфо)

В СМИ появились "инсайды" о том, что показ фильма-расследования "Офшор 95" о президенте Владимире Зеленском в помещении Малой оперы в Киеве якобы пытались сорвать сотрудники Службы безопасности Украины. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии LIGA.net опроверг эту информацию.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к инициативе по отмене премьеры фильма, который подготовили журналисты Слідства.Інфо", – заявили в СБУ.

Также в украинской спецслужбе назвали манипуляционными любые попытки объяснить организационные проблемы якобы давлением со стороны СБУ.

"В то же время подчеркиваем, что СБУ с уважением относится ко всем СМИ, которые придерживаются журналистских стандартов и принципа объективности. Мы выступаем за плюрализм мнений и свободу слова, однако считаем недопустимым, когда ими пытаются манипулировать в личных интересах, ущемляя и дискредитируя государство и его институты", – добавили в СБУ.

Ранее Украинская правда, ссылаясь на свои источники среди киевских чиновников, написала, что показ фильма почти сорвался якобы после звонка с угрозами, который поступил в КГГА, а звонивший заявил, что он из СБУ. Он якобы пригрозил "проблемами, если показ все-таки состоится".

Также активист организации Автомайдан Алексей Гриценко заявил, что получил от сотрудников Малой оперы телефон звонившего, и программа GetContact определила его как некого Александра Новикова из СБУ.

Попытка срыва показа фильма "Офшор 95". СБУ отреагировала на информацию о "причастности"
  • 3 октября 2021-го показ фильма-расследования "Офшор 95" в помещении Малой оперы в Киеве был отменен за несколько часов до начала. В Малой опере это объясняли ремонтом и отсутствием света.
  • Через несколько часов главред Слідства.Інфо Анна Бабинец сообщила, что премьера все же состоится в 19:00 в Малой опере – руководство "передумало".
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский расследование сбу Слідство.Інфо Малая опера Офшор 95
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 