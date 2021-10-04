Венедиктова: Информация из фильма "Офшор 95" – не сюрприз для правоохранителей

Информация из фильма-расследования "Офшор 95" о президенте Владимире Зеленском и деятельности ПриватБанка давно находится в распоряжении НАБУ и "изучается под микроскопом". Об этом написала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

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"Любого рода информация, имеющая отношение к деятельности ПриватБанка, давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась ранее и проверяется сейчас практически "под микроскопом". Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом", – говорится в сообщении.

Венедиктова утверждает, что больше не может комментировать это дело потому, что занимает должность генпрокурора и обладает "очень важной и чувствительной информацией о ходе следственных действий во всех резонансных делах".

"Автор пытается намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора в определенной степени "притормаживает" расследование дел с орбиты Приватбанка... Решительно заявляю, что манера, в которой возвышается намек на нашу бездеятельность – чистая спекуляция", – пишет Венедиктова.

Она также просит журналистов опровергнуть утверждение в фильме, что Офис генпрокурора игнорировал их запрос о ходе расследования. По ее словам, ОГП отвечал журналистам в письме и заявлял, что запрашиваемая информация изучается правоохранителями.

СПРАВКА. Фильм "Офшор 95" был анонсирован как "расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и грязных деньгах олигарха Коломойского". Фильм является частью международного проекта Pandora Papers, связанного с утечкой данных об офшорных активах и тайных соглашениях богатейших людей мира, включая топ-политиков. Проект содержит 2,94 терабайт финансовых данных.

3 октября 2021-го СМИ написали инсайды о том, что показ фильма-расследования "Офшор 95" якобы пытались сорвать сотрудники Службы безопасности Украины. СБУ отрицает это и называет манипуляцией.

В фильме говорится о том, что якобы оффшорные компании Игоря Коломойского могли перечислить оффшорным компаниям из окружения Зеленского более 40 млн долларов.

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Владислава Михайленко

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