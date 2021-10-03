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"Архив Пандоры": журналисты нашли офшоры у десятков мировых лидеров и сотен госслужащих

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2021, 23:34
Фото: depositphotos.com

Авторы международного расследования Pandora Papers заявляют о рассекречивании офшоров у более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров, включая и действующих президентов, а также у 300 министров, судей, мэров и других госслужащих. Об этом сообщают ICIJ и The Guardian.

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В расследовании фигурирует король Иордании Абдулла II. У него обнаружили тайную империю недвижимости на $100 млн, охватывающую Малибу, Вашингтон и Лондон. Также сообщается, что в Иордании заблокировали сайт ICIJ за несколько часов до публикации расследования Pandora Papers.

Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева в последние годы, как утверждают журналисты, продала в Великобритании имущество на сумму около 400 млн фунтов стерлингов. Также известно о покупке семьей Алиевых 17 объектов недвижимости в Великобритании.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, по данным Pandora Papers, использовал оффшорную компанию, чтобы купить замок на юге Франции за $22 млн.

Президент Кипра Никос Анастасиадис основал юридическую фирму, которую обвиняют в сокрытии активов российского миллиардера за подставными владельцами компаний.

Засветился в расследовании и президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов, перед выборами в 2019-м он передал свои 25% акций офшорной компании близкому другу – теперь своему первому помощнику Сергею Шефиру.

Как заявляют в Pandora Papers, многочисленные близкие и партнеры президента РФ Владимира Путина тоже отличились наличием офшорных компаний и дорогостоящей недвижимости. В расследовании фигурируют российские чиновники и их семьи, а также друг детства Путина и женщина, которая, по данным журналистов, была любовницей Путина и родила ему внебрачную дочь в 2003-м.

Журналисты также рассказали об офшорах одного из министров Пакистана Муниса Элахи, президента Кении Ухуру Кениаты и других. Связаны с офшорными активами оказались также звезды спорта и шоу-бизнеса – певица Шакира, легенда крикета Сачин Тендулкар, модель Клаудиа Шиффер, певцы Элтон Джон и Хулио Иглесиас.

  • 3 октября 2021-го показ фильма-расследования "Офшор 95" в помещении Малой оперы в Киеве был отменен за несколько часов до начала. В Малой опере это объясняли ремонтом и отсутствием света.
  • Через несколько часов главред Слідства.Інфо Анна Бабинец сообщила, что премьера все же состоится в 19:00 в Малой опере – руководство "передумало".
  • В СМИ появились "инсайды" о том, что показ фильма-расследования якобы пытались сорвать сотрудники Службы безопасности Украины. СБУ опровергла и назвала это манипуляцией.

Смотрите также видео: Слідство.Інфо показало расследование "Офшор 95" о Зеленском, Квартале и Коломойском

Оксана Житнюк
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коррупция расследование офшоры Pandora Papers
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