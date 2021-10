Pandora Papers. Расследование о Зеленском опубликовали ряд мировых СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский попал в материалы мировых СМИ о международном расследовании Pandora Papers.

О Зеленском написали в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, британской The Guardian, американской The Washington Post, японской Japan Today. Также появилась публикация о президенте на сайте Центра исследования коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

По данным журналистов, перед выборами в 2019-м Зеленский якобы передал свои 25% акций в офшорной компании близкому другу – теперешнему первому помощнику Сергею Шефиру. В расследовании Pandora Papers говорится, что офшорная сеть "кварталовцев" могла получать от компаний Игоря Коломойского около $40 млн долларов через кипрский филиал ПриватБанка.

3 октября 2021 года в Международном консорциуме журналистов-расследователей заявили о рассекречивании офшоров у более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров. Среди них – президенты России, Чехии, Азербайджана, Кипра, Кении. Также такие звезды шоу-бизнеса как Шакира, Элтон Джон, Хулио Иглесиас, Клаудиа Шиффер.

Слідство.Інфо выпустило расследование "Офшор 95" как часть Pandora Papers. В нем говорится, что якобы оффшорные компании Коломойского могли перечислить оффшорным компаниям из окружения Зеленского более 40 млн долларов.

В Офисе президента заявили, что не увидели ничего компрометирующего в расследовании.

Владислава Михайленко

